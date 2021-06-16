Дрессировщик Аскольд Запашный решил стать депутатом Госдумы, чтобы "навести порядок в стране"

По его словам, он не новичок в политике, ведь ранее артист был доверенным лицом президента РФ.

Дрессировщик Аскольд Запашный принял решение участвовать в выборах в Госдуму. Как рассказал Лайфу артист, он будет выдвигаться от партии "Справедливая Россия".

"Как человек культуры, первоочередным триггером для меня стало желание навести порядок и в своей стране, и в культуре в целом. Но по факту могу сказать, что мне хочется, чтобы наша страна стала предметом гордости, а не территорией, с которой молодым людям поскорее хочется убежать", — объяснил дрессировщик.

При этом он заметил, что если сейчас начнёт говорить о своих серьёзных целях и задачах, то его оппоненты будут подлавливать. Главным поводом такого решения артист назвал малое количество людей от искусства в политике, которые бы могли решать реально серьёзные вопросы. Однако Аскольд Запашный уточнил, что не новичок в политике, ему помогает то, что он был доверенным лицом президента РФ.

"Выдвигаться буду от Удмуртии, потому что в этом регионе у нас многолетняя связь с людьми. Я являюсь народным артистом Удмуртии, и там благоприятный регион с точки зрения цирковой деятельности был. Как минимум на первых этапах планирую совмещать работу в цирке и политическую деятельность. Но, если для достижения каких-то важных целей придётся каким-то образом отодвинуть свою основную работу, ну, значит, буду отодвигать", — добавил Запашный.

Дрессировщик заверил, что вместе с искренне любящими свою страну людьми он хочет получить такое влияние, которое могло бы стабилизировать общество и помочь людям создавать лучшее государство в мире.