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Дрессировщик Аскольд Запашный решил стать депутатом Госдумы, чтобы "навести порядок в стране"

По его словам, он не новичок в политике, ведь ранее артист был доверенным лицом президента РФ.

16 июня, 08:51
<p>Аскольд Запашный. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B3UxzJ2lDAQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">askoldzap</a></p>

Аскольд Запашный. Фото © Instagram / askoldzap

Дрессировщик Аскольд Запашный принял решение участвовать в выборах в Госдуму. Как рассказал Лайфу артист, он будет выдвигаться от партии "Справедливая Россия".

"Как человек культуры, первоочередным триггером для меня стало желание навести порядок и в своей стране, и в культуре в целом. Но по факту могу сказать, что мне хочется, чтобы наша страна стала предметом гордости, а не территорией, с которой молодым людям поскорее хочется убежать", — объяснил дрессировщик.

При этом он заметил, что если сейчас начнёт говорить о своих серьёзных целях и задачах, то его оппоненты будут подлавливать. Главным поводом такого решения артист назвал малое количество людей от искусства в политике, которые бы могли решать реально серьёзные вопросы. Однако Аскольд Запашный уточнил, что не новичок в политике, ему помогает то, что он был доверенным лицом президента РФ.

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"Выдвигаться буду от Удмуртии, потому что в этом регионе у нас многолетняя связь с людьми. Я являюсь народным артистом Удмуртии, и там благоприятный регион с точки зрения цирковой деятельности был. Как минимум на первых этапах планирую совмещать работу в цирке и политическую деятельность. Но, если для достижения каких-то важных целей придётся каким-то образом отодвинуть свою основную работу, ну, значит, буду отодвигать", — добавил Запашный.

Дрессировщик заверил, что вместе с искренне любящими свою страну людьми он хочет получить такое влияние, которое могло бы стабилизировать общество и помочь людям создавать лучшее государство в мире.

Ранее Лайф рассказывал, что бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова проиграла на праймериз "Единой России" в Ивановской области. Завоевать голоса избирателей певице не помогли даже два предвыборных ролика, взорвавших соцсети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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