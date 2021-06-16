В Москве развернули три новых КТ-центра для пациентов с ковидом
Переоборудованные под них поликлиники временно будут принимать больных в других филиалах.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Власти Москвы развернули три дополнительных центра компьютерной томографии для диагностики больных с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по соцразвитию Анастасия Ракова.
"Ещё три КТ-центра развёрнуты на базе городской поликлиники № 212, городской поликлиники № 5 (филиал № 1) и городской поликлиники № 22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с CoViD-19 или подозрением на него", — сказала Ракова.
По её словам, поликлиники, которые были переоборудованы в КТ-центры, пока закрыты для планового посещения граждан. Пациентов с жалобами, не связанными с коронавирусом, принимают в других филиалах. Ракова также добавила, что выявлять поражение лёгких столичным медикам помогает искусственный интеллект, который выделяет поражённые области на снимке сразу после его загрузки на рабочем компьютере.
Напомним, сейчас в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем власти открывают дополнительные больницы для госпитализации пациентов. Также ранее в центре имени Гамалеи сообщили, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2.
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