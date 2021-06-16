В Москве развернули три новых КТ-центра для пациентов с ковидом

Власти Москвы развернули три дополнительных центра компьютерной томографии для диагностики больных с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по соцразвитию Анастасия Ракова.

"Ещё три КТ-центра развёрнуты на базе городской поликлиники № 212, городской поликлиники № 5 (филиал № 1) и городской поликлиники № 22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с CoViD-19 или подозрением на него", — сказала Ракова.