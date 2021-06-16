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Россиянам объяснили, кто рискует получить психические расстройства после ковида

Причины, приводящие к подобным нарушениям, могут быть разными: от стресса и недостатка физической активности до состояния организма при болезни.

16 июня, 08:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пациенты из групп риска чаще других могут страдать от психических расстройств после коронавируса, при этом наблюдались нарушения сразу у половины больных. Такие данные показало исследование Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Когнитивные нарушения и тревожные расстройства значительно чаще выявлялись у больных более старшего возраста, у больных с низким уровнем образования, атеросклерозом брахиоцефальных артерий и хронической сердечной недостаточностью", — приводит текст сообщения ФМБА Ura.ru.

Причины таких проблем могут крыться в гипоксемии, состоянии, вызванном недостаточным содержанием кислорода в крови, дыхательной недостаточностью, седацией, то есть искусственной комой при проведении ИВЛ, а также способностью вируса поражать нервные клетки; в изоляции, стрессе, низкой физической активности и сопутствующих заболеваниях. Такие нарушения наблюдались у половины исследованных больных. Тревожно-депрессивные расстройства выявлялись в 21,6% случаев, а астенические расстройства — у 83,3% больных.

Названы пять причин обострения психических расстройств у россиян

Названы пять причин обострения психических расстройств у россиян

Ранее Лайф рассказывал, что учёные обнаружили необычный способ защиты от коронавируса. По их утверждениям, открытие может сделать прорыв в способах лечения болезни.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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