Россиянам объяснили, кто рискует получить психические расстройства после ковида

Пациенты из групп риска чаще других могут страдать от психических расстройств после коронавируса, при этом наблюдались нарушения сразу у половины больных. Такие данные показало исследование Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Когнитивные нарушения и тревожные расстройства значительно чаще выявлялись у больных более старшего возраста, у больных с низким уровнем образования, атеросклерозом брахиоцефальных артерий и хронической сердечной недостаточностью", — приводит текст сообщения ФМБА Ura.ru.

Причины таких проблем могут крыться в гипоксемии, состоянии, вызванном недостаточным содержанием кислорода в крови, дыхательной недостаточностью, седацией, то есть искусственной комой при проведении ИВЛ, а также способностью вируса поражать нервные клетки; в изоляции, стрессе, низкой физической активности и сопутствующих заболеваниях. Такие нарушения наблюдались у половины исследованных больных. Тревожно-депрессивные расстройства выявлялись в 21,6% случаев, а астенические расстройства — у 83,3% больных.