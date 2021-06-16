Учёные спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России к концу июня

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса — до 25 тысяч в сутки — может быть зафиксировано в России в конце июня. Такой прогноз сделали математики Санкт-Петербургского государственного университета, пишут СМИ.

"В этом случае пик эпидемии придётся на середину июля. Причём число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика ", — отметил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.

Отмечается, что прогноз был сформирован на основе итеративного подхода, в котором используются реальные данные. Учёные считают, что на спад темпы заболеваемости пойдут уже в середине июля, а к началу августа ежедневный прирост составит половину от пиковых значений.