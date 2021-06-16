Кожемяко привился от ковида, цитируя Высоцкого. Видео © vk.com/kozhemyako_oleg

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко привился от коронавируса российской вакциной "Спутник". Процедуру он прошёл в здании администрации региона. Получая укол, цитировал стихи Владимира Высоцкого. Соответствующее видео опубликовано на странице Кожемяко в соцсети "ВКонтакте".

"Знаете, как у Высоцкого: "Обнажил я бицепс ненароком, но и снял для верности пиджак", — процитировал поэта губернатор.

По завершении процедуры Кожемяко назвал вакцинацию важным и нужным делом, необходимым и для собственной защиты, и чтобы не заражать других. Глава края добавил, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

"Друзья, призываю всех пройти эту несложную процедуру, чтобы обезопасить себя и окружающих. Мы видим, что в Приморье растёт число заразившихся CoViD-19, как и в других регионах. Мы вынуждены вновь разворачивать койки в больницах", — отметил Кожемяко.