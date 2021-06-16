Россию предложили охватить единой системой умных камер наблюдения

В России предложили создать единую систему видеонаблюдения ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения", которая бы объединила данные из всех городов страны. Предполагается, что новые камеры будут подключены к вычислительной системе, которая позволит им считывать нарушения и избирательно отправлять данные в центр. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, основная цель системы — объединить все комплексы, отвечающие за безопасность, минимизируя человеческий фактор. Предусмотрены будут также прогнозные модели и готовые сценарии реагирования на различные ЧС. Предполагается, что на разработку будет потрачено 250 миллиардов рублей за пять лет.

"Встроенная нейросеть может давать оценку происходящему в кадре, а встроенное в камеру хранилище позволяет вести непрерывную запись, но с ограничениями по периоду наблюдения", — говорит директор технического департамента ООО "Хайтэк" Дмитрий Ласьков.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил большие риски утечки данных из такой системы. Злоумышленник "сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово".

Как пишет издание, в "Ростехе" и "Ростелекоме" отказались от комментариев. В Минпромторге сообщили, что инициатива "идёт от отрасли".