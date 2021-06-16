На Украине началась "расправа" над крестьянством и страной в целом. Такое мнение в ходе выступления в Верховной раде высказала лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

"Сейчас хочу обратиться к украинцам. С 1 июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда приняли решение распродать землю", — сказала парламентарий.

Тимошенко обратила внимание и на тот факт, что теперь иностранные банки смогут скупать украинские земли. Это, по её мнению, может привести к тому, что у крестьян начнут забирать земли и приводить в упадок прославленный на весь мир украинский чернозём. Она назвала этот процесс началом расправы с крестьянством и расправой над Украиной.

Политик напомнила, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский обещал принимать такие важные решения только после волеизъявления граждан, однако сбор инициативной группы по проведению "земельного референдума" был сорван.

"Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев", — добавила лидер "Батьковщины", пообещав бороться против принятия закона о торговле землёй.