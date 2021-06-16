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В российских кондитерских изделиях нашли вредные микробы

Роспотребнадзор опубликовал результаты проверок за первый квартал года. Небезопасной продукции среди выпечки и сладостей стало больше.

16 июня, 05:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Каждое 30-е кондитерское изделие оказалось с содержанием патогенных микроорганизмов, плесени, дрожжей, а каждое 36-е — не соответствовало физико-химическим показателям, то есть массовой доле сахара, влажности, кислотности и т.д. Роспотребнадзор проверил на безопасность выпечку и сладости.

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Как рассказали в ведомстве, за первый квартал этого года в 15 тысячах единиц продукции не обнаружилось нарушений только по содержанию загрязнителей химической природы — токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов. По микробиологическим показателям количество небезопасной продукции увеличилось на 3,09% — это в том числе про патогенные организмы. А по физико-химическим стало больше брака на 2,72%. И тот и другой показатель выше, чем в прошлом году. В целом пришлось утилизировать по результатам проверки больше полутора тонн вредных изделий для сладкоежек.

Ранее Лайф писал о том, что житель подмосковной Балашихи зафиксировал с помощью фильтра для воды червей в водопроводных кранах, он обратился в Роспотребнадзор. А ранее в ведомстве предупреждали о новом нашествии тараканов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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