В российских кондитерских изделиях нашли вредные микробы

Каждое 30-е кондитерское изделие оказалось с содержанием патогенных микроорганизмов, плесени, дрожжей, а каждое 36-е — не соответствовало физико-химическим показателям, то есть массовой доле сахара, влажности, кислотности и т.д. Роспотребнадзор проверил на безопасность выпечку и сладости.

Как рассказали в ведомстве, за первый квартал этого года в 15 тысячах единиц продукции не обнаружилось нарушений только по содержанию загрязнителей химической природы — токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов. По микробиологическим показателям количество небезопасной продукции увеличилось на 3,09% — это в том числе про патогенные организмы. А по физико-химическим стало больше брака на 2,72%. И тот и другой показатель выше, чем в прошлом году. В целом пришлось утилизировать по результатам проверки больше полутора тонн вредных изделий для сладкоежек.