Россиянка случайно убила свою сестру в кафе

Жительница Читы предстанет перед судом за убийство по неосторожности. Ещё 25 апреля, сидя со своей сестрой в местном кафе, она толкнула её, и та сильно ударилась головой о кафельный пол.

"В ночь на 25 апреля 2021 года обвиняемая в одном из читинских кафе в ходе совместного застолья толкнула руками в грудь свою 57-летнюю сестру, которая упала и ударилась головой о кафельный пол. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась через два дня в больнице", — говорится в сообщении СУ СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением теперь направлено для рассмотрения в суд. По уголовному законодательству 54-летней обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.