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Россиянка случайно убила свою сестру в кафе

Во время застолья женщина не рассчитала силу и теперь может отправиться за решётку на два года.

16 июня, 04:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Жительница Читы предстанет перед судом за убийство по неосторожности. Ещё 25 апреля, сидя со своей сестрой в местном кафе, она толкнула её, и та сильно ударилась головой о кафельный пол.

"В ночь на 25 апреля 2021 года обвиняемая в одном из читинских кафе в ходе совместного застолья толкнула руками в грудь свою 57-летнюю сестру, которая упала и ударилась головой о кафельный пол. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась через два дня в больнице", — говорится в сообщении СУ СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением теперь направлено для рассмотрения в суд. По уголовному законодательству 54-летней обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

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А в Москве ранее няня случайно убила младенца, уронив в раковину. Ребёнка отправили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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