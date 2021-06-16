В Забайкальском крае нашли гараж-морг с телами мёртвых людей

В городе Могоча Забайкальского края жители города обнаружили автомобильный гараж с телами мёртвых людей. По их словам, это помещение занял местный морг.

"В городе нет патологоанатома, усопших возят в Чернышевск — за 300 километров, люди вынуждены обращаться к частникам. Морга у нас тоже нет. Шесть лет назад хоронили человека, мы увидели комнату, где хранилось тело, это был даже не кабинет, никакого холодильного оборудования", — передаёт Zab.ru слова волонтёров города.

Как рассказывают очевидцы, в гараже не морг, а просто помойка: тела накрыты тряпками и просто валяются на полу, в помещении спёртый, невыносимый запах и летают мухи. В глубине гаража даже можно рассмотреть гроб, за которым вот-вот должны приехать.

"Это гараж около морга, в котором хранятся покойники. Фото прислали местные жители. С их слов, на переднем плане лежит в полиэтилене труп — ещё с марта. А слева — человеческие останки, внутренности. В глубине учреждения виден гроб, за которым должны прийти пока ещё ничего не подозревающие граждане", — рассказал общественный деятель Дмитрий Плюхин.

В Могочинской центральной райбольнице комментировать данную находку отказались. Однако в краевом Минздраве сообщили об инициировании служебной проверки. По факту обнаружения гаража-морга региональное СУ СКР начало проверку.

"16 июня 2021 года в средствах массовой информации опубликованы сведения, подкреплённые видеозаписью, об обнаружении в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоча тел людей и останков. Как сообщается, одно из тел находится в данном помещении с января", — сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.