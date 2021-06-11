В море нашли сумку с трупом, и полиция считает, что это одна из дочек, из мести похищенных отцом
Стражи порядка боятся, что вторую малышку им уже не найти никогда — ни живой, ни мёртвой.
В море примерно в пяти километрах от острова Тенерифе сделали страшную находку. На глубине 1000 метров обнаружили прикреплённую к якорю сумку, в которой находилось человеческое тело. По словам правоохранителей, это шестилетняя девочка, пропавшая вместе со своей годовалой сестрой. Детей искали больше месяца, а за разворачивающейся драмой следили по всему миру.
27 апреля 37-летний отец девочек Томас Антонио Химено позвонил их матери и заявил, что она больше никогда не увидит ни его, ни детей. Супруги пережили тяжёлый развод, и мужчина не смирился с тем, что его жена вскоре нашла ему замену. После страшного звонка Томаса видели загружающим чемоданы и сумки в свою лодку, при этом с ним не было дочек. На следующий день плавательное средство нашли пустым.
Фото © Facebook / Trinity Mount Global Missing Kids
Сейчас предстоит провести экспертизу, чтобы окончательно выяснить, принадлежит ли обнаруженное тело пропавшей девочке. Однако у правоохранителей на этот счёт почти нет сомнений. Также рядом с сумкой, в который были останки, находилась ещё одна, пустая. В ней, предварительно, могло находиться тело второй сестры. И стражи порядка боятся, что его уже не удастся найти.
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