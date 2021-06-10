Мать из Курской области, которая сожгла 8-летнего сына заживо, заявила в суде, что беременна
15 марта в Железногорском районе, что в Курской области, случилась трагедия. 31-летняя мать сожгла заживо своего восьмилетнего сына, потому что мальчик рассказал отчиму про её измену с другим мужчиной. Женщину обвиняют не только в страшном убийстве, но ещё и в том, что она истязала сына и старшую дочь и не выполняла родительские обязанности.
Состоялось очередное заседание суда, где решался вопрос о продлении ареста горе-матери. Ей предстоит провести под стражей ещё три месяца — до 31 августа. Женщина не возразила, но нашла, чем удивить присутствовавших. Она заявила, что беременна, пишет "Курская правда".
В судебном заседании обвиняемая заявила ходатайство об истребовании из СИЗО-1 УФСИН России по Курской области подтверждающей её беременность медицинской документации. Ходатайство удовлетворено. К рассмотрению дела по существу суд приступит 24 июня
Фото © Соцсети
Напомним, что в ходе следственного эксперимента женщина рассказала, что в роковой вечер "хотела проверить, горит ли бензин". Сначала якобы она собиралась вылить горючую жидкость на дрова, но потом полила ею сына. Мальчик вспыхнул от четвёртой спички. Позже малыша доставили в больницу с ожогами третьей степени, где он скончался.
Кадры следственного эксперимента с участием матери-поджигательницы. Видео © LIFE
Также женщина ранее на суде заявляла, что не собиралась убивать сына, а лишь хотела его напугать: "Я бы очень хотела этот день отмотать обратно. Хотела напугать. А вышло так, что сын загорелся — и его больше нет. Я пыталась его догнать, затушить, но было поздно, на нём кофточка уже сгорела". После трагедии её лишили родительских прав на дочь. Горе-матери грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
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