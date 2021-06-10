Мать из Курской области, которая сожгла 8-летнего сына заживо, заявила в суде, что беременна

Состоялось очередное заседание суда, где решался вопрос о продлении ареста горе-матери. Ей предстоит провести под стражей ещё три месяца — до 31 августа. Женщина не возразила, но нашла, чем удивить присутствовавших. Она заявила, что беременна, пишет " Курская правда ".

Напомним, что в ходе следственного эксперимента женщина рассказала , что в роковой вечер "хотела проверить, горит ли бензин". Сначала якобы она собиралась вылить горючую жидкость на дрова, но потом полила ею сына. Мальчик вспыхнул от четвёртой спички. Позже малыша доставили в больницу с ожогами третьей степени, где он скончался.

Также женщина ранее на суде заявляла, что не собиралась убивать сына, а лишь хотела его напугать: "Я бы очень хотела этот день отмотать обратно. Хотела напугать. А вышло так, что сын загорелся — и его больше нет. Я пыталась его догнать, затушить, но было поздно, на нём кофточка уже сгорела". После трагедии её лишили родительских прав на дочь. Горе-матери грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.