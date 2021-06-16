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Су-57 может получить новую интересную другим странам версию

В правительстве допустили, что её производство будет расти по мере насыщения Российской армии этим истребителем.

16 июня, 05:00
<p>Фото © ТАСС / Максим Шипенков</p>

Фото © ТАСС / Максим Шипенков

В России планируется разработка двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, этим вопросом займётся Министерство обороны и конструкторское бюро "Сухого".

"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша Российская армия насыщаться этой моделью", — приводит РИА "Новости" слова Борисова.

По его словам, пока в планах у Министерства обороны и КБ "Сухого" изготовление двухпилотной кабины. Ожидается, что такой вариант "расширит экспортный спрос на эту модель".

"Выглядят убийственно": За рубежом оценили российские истребители Су-57

"Выглядят убийственно": За рубежом оценили российские истребители Су-57

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-57 решили модернизировать. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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