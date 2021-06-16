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В Новосибирске объяснили очередь из скорых к ковидной больнице

В правительстве региона отметили, что скопление автомобилей было однократным.

16 июня, 07:31
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

В Новосибирской области фиксируют рост числа новых случаев коронавируса, в связи с чем было увеличено количество бригад скорой помощи. Так врачи объяснили очередь из скорых возле местной больницы № 3, о которой ранее писали СМИ.

"В последнее время в области наблюдается существенный рост числа заражённых коронавирусом. Увеличивается число и больных пневмонией. В связи с чем количество бригад, которые работают с инфицированными и пациентами с температурой, тоже возросло", — рассказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова в беседе с kp.ru.

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Очередь из автомобилей скорой помощи была замечена возле ГКБ № 3 сегодня ночью. Как сообщали СМИ, всего насчитывалось около 18 машин. Ситуация вызвала беспокойство у местных жителей. Вместе с тем ситуацию прокомментировали в областном правительстве, подчеркнув, что в очереди было всего восемь бригад.

"Для увеличения пропускной способности приёмного покоя были выведены дополнительные сотрудники — работа медиков была чёткой и слаженной. Скопление автомобилей скорой помощи у стационара произошло однократно, когда наблюдалось максимальное количество обращений", — отметили там.

Ранее Лайф сообщал, что математики из Санкт-Петербургского государственного университета составили прогноз темпов заболеваемости коронавирусом, на основе которого сделали вывод, что пик новой волны ковида в России придётся на конец июня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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