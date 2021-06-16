"Далеко не уханьский штамм": Гинцбург рассказал о "московском" коронавирусе-мутанте
Сейчас российские учёные выясняют, насколько вакцина "Спутник V" эффективна против столичной версии вируса.
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Обнаруженная в Москве новая разновидность коронавируса является изменённым "индийским" вариантом CoViD-19, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и изменённый индийский", — сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу".
По его словам, российская антиковидная вакцина "Спутник V" является эффективной против "индийского" штамма, так как создаёт очень большой запас антител. Тем не менее сейчас специалистам предстоит определить, как препарат проявит себя против его изменённой версии.
Ранее в центре имени Гамалеи сообщили, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2. Но там отметили, что далеко не все мутации могут представлять особую опасность. Российские учёные отслеживают ситуацию, чтобы можно было работать на опережение и адаптировать вакцины или же производить новые.
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