Обнаруженная в Москве новая разновидность коронавируса является изменённым "индийским" вариантом CoViD-19, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и изменённый индийский", — сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

По его словам, российская антиковидная вакцина "Спутник V" является эффективной против "индийского" штамма, так как создаёт очень большой запас антител. Тем не менее сейчас специалистам предстоит определить, как препарат проявит себя против его изменённой версии.