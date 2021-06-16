Мэр столицы Тувы отдал свои резиновые сапоги женщине, пострадавшей от паводка

Мэр города Кызыла в Туве Карим Сагаан-оол помог пострадавшей от паводка женщине, отдав ей свои резиновые сапоги. Об этом сообщила администрация города.

"У одной жительницы затопило дом и участок, ей было сложно перемещаться без резиновых сапог. Карим Байлак-оолович отдал женщине свои сапоги", — сказано в записи во "ВКонтакте".

Когда градоначальник увидел, что женщина в тапочках переходит лужи, он спросил, почему она без обуви, на что получил ответ, что сапог у неё нет. Тогда мэр и принял решение отдать гражданке свою обувь.

Также Карим Сагаан-оол вместе с медиками и сотрудниками МЧС оценил ситуацию с паводком на правобережных дачных обществах. По итогам было принято решение направить в помощь жителям два перекачивающих насоса. Также социальным службам было поручено помочь гражданам, нуждающимся в поддержке.

По последним данным, уровень Большого Енисея снизился на два сантиметра и составляет 577 сантиметров при критической отметке в 590 сантиметров. Уровень Малого Енисея также упал на два см и составляет 452 сантиметра (критическая отметка — 435 сантиметров).