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Мэр столицы Тувы отдал свои резиновые сапоги женщине, пострадавшей от паводка

Обуви у женщины не было, поэтому лужи она пересекала в тапочках.

16 июня, 08:46
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mkyzyl_100?w=wall-77016543_61824" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэрия города Кызыла</a></p>

Фото © VK / Мэрия города Кызыла

Мэр города Кызыла в Туве Карим Сагаан-оол помог пострадавшей от паводка женщине, отдав ей свои резиновые сапоги. Об этом сообщила администрация города.

"У одной жительницы затопило дом и участок, ей было сложно перемещаться без резиновых сапог. Карим Байлак-оолович отдал женщине свои сапоги", — сказано в записи во "ВКонтакте".

Когда градоначальник увидел, что женщина в тапочках переходит лужи, он спросил, почему она без обуви, на что получил ответ, что сапог у неё нет. Тогда мэр и принял решение отдать гражданке свою обувь.

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Также Карим Сагаан-оол вместе с медиками и сотрудниками МЧС оценил ситуацию с паводком на правобережных дачных обществах. По итогам было принято решение направить в помощь жителям два перекачивающих насоса. Также социальным службам было поручено помочь гражданам, нуждающимся в поддержке.

По последним данным, уровень Большого Енисея снизился на два сантиметра и составляет 577 сантиметров при критической отметке в 590 сантиметров. Уровень Малого Енисея также упал на два см и составляет 452 сантиметра (критическая отметка — 435 сантиметров).

Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярском крае природный парк завалило летним снегом. Очевидцы отметили, что в это время года в регионе обычно не наблюдается такого явления.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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