Госдума окончательно приняла закон, ужесточающий требования для банков при кредитовании
Среди прочих поправок теперь клиентам необязательно иметь на счёте неснижаемый остаток в течение всего месяца.
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Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, направленный на защиту прав заёмщиков при кредитовании банками. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.
Теперь финансовые организации не смогут навязывать клиентам дополнительные услуги при предоставлении кредитов, включать в договор пункт об обязательном наличии неснижаемого остатка на счёте, с которого идёт погашение долга. Также банкам запретили обязывать клиентов заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.
Закон уточняет порядок расчёта полной стоимости потребительского кредита и расчёта размера неустойки, штрафа или пени за просрочку по возврату кредита или уплате процентов на его сумму.
Кроме того, документ предусматривает право заёмщика досрочно погасить часть суммы кредита без предварительного уведомления банка в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита с уплатой процентов за фактический срок кредитования. Сейчас на таких условиях можно вернуть только полную сумму кредита.
Ранее в Центробанке заявили о большой вероятности повышения ключевой ставки в июле. Глава регулятора допустила, что этого может и не случиться в связи с непредвиденными обстоятельствами.
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