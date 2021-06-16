Путин отказался от протокольной встречи в женевском аэропорту

Официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно заявил, что РФ не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в Женевском международном аэропорту протокольной встречи президента России Владимира Путина.

"Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало", — цитирует его ТАСС.

Кюэно уточнил, что протокольная встреча главы государства в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идёт о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны.