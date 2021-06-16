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Путин отказался от протокольной встречи в женевском аэропорту

В случае с саммитами так швейцарские власти принимают гостей в воздушной гавани только по их просьбе.

16 июня, 08:06
<p>Фото © ТАСС / Блинов Максим</p>

Фото © ТАСС / Блинов Максим

Официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно заявил, что РФ не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в Женевском международном аэропорту протокольной встречи президента России Владимира Путина.

"Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало", — цитирует его ТАСС.

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Кюэно уточнил, что протокольная встреча главы государства в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идёт о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве уже сегодня, 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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