Путин отказался от протокольной встречи в женевском аэропорту
В случае с саммитами так швейцарские власти принимают гостей в воздушной гавани только по их просьбе.
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Официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно заявил, что РФ не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в Женевском международном аэропорту протокольной встречи президента России Владимира Путина.
"Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало", — цитирует его ТАСС.
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Кюэно уточнил, что протокольная встреча главы государства в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идёт о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве уже сегодня, 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
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