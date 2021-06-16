Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Вход в здание уже украшен флагами трёх стран — России, США и Швейцарии. Там, где лидеры должны пожать друг другу руки, пока дежурят службы безопасности.