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Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Вход в здание уже украшен флагами трёх стран — России, США и Швейцарии. Там, где лидеры должны пожать друг другу руки, пока дежурят службы безопасности.

16 июня, 08:02

На вилле "Ла Гранж" в Женеве, где сегодня состоится саммит президентов РФ И США Владимира Путина и Джо Байдена, идут последние приготовления. Лайф публикует фото с места грядущей встречи двух лидеров.

  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

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А ранее МИД РФ показал фото комнаты, где будут беседовать Владимир Путин и Джо Байден — за спинами у президентов будет видна внушительная библиотека.

"Роскосмос" показал спутниковый снимок виллы "Ла Гранж", где встретятся Путин и Байден

"Роскосмос" показал спутниковый снимок виллы "Ла Гранж", где встретятся Путин и Байден

Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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