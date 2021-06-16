Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт в сложный период, который обычно не располагает к позитивным встречам. Такое мнение Лайфу высказал астролог Александр Зараев.

"Встреча будет происходить в один из наряжённых периодов с негативным состоянием биосферы. В этот период происходит квадратура Урана с Сатурном. Уран сейчас в Тельце, а Сатурн — в Водолее. Туда же пятится и Юпитер из знака Рыб. Такой загруженный и негативно заряженный знак Водолея создаёт революционные ситуации, которые приводят к конфликтам, террористическим актам. Это достаточно сложный и напряжённый период, и хорошими, позитивными итогами такие встречи не заканчиваются", — сказал Зараев.

По словам астролога, Байден приехал на саммит с командой, которая имеет определённый план влияния на Россию, если та не будет выполнять навязываемые ей условия. Американская сторона планирует создать позитивный фон и заявить, что они предлагали несколько вариантов, от которых российский лидер отказался. На встречу также будут влиять негативные и несбалансированные энергии из-за объединения Марса с Венерой в знаке Льва, уточнил собеседник.

"Гороскоп Байдена синхронизирован с этой встречей. Для Путина же это период такой нединамичный и неагрессивный, я бы сказал, что он будет в созерцательном состоянии. Байден же покажет всплеск энергетики Скорпиона, но для него это будет как лебединая песня. Один из последних энергетических всплесков. Но про результаты всего этого мы узнаем только через месяц. В середине июля пройдёт космическая гроза и будет понятно, о чём президенты там договорились", — добавил Зараев.

При этом астролог считает, что встреча пройдёт "ни о чём". Каждый будет действовать в своём режиме и лишь примет к сведению доводы оппонента. А вот никаких стратегических, оборонных или экологических инициатив специалист от этого саммита не ждёт.