Песков: Путин всегда чёток в изложении "красных линий" для России
Пресс-секретарь президента подчеркнул: сегодня в Женеве состоится "нелёгкий разговор" с главой Белого дома Джо Байденом.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин всегда чётко излагает "красные линии" для страны. Об этом в интервью Первому каналу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин всегда чёток в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелёгком разговоре, который предстоит сегодня", — заявил официальный представитель Кремля.
Песков: Никто не ограничит Путина и Байдена во времени, если они захотят переговорить с глазу на глаз
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве уже сегодня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
"Время сокращается как шагреневая кожа": Песков призвал к срочным переговорам по контролю за вооружениями
сегодня в 07:01
Песков: Никто не ограничит Путина и Байдена во времени, если они захотят переговорить с глазу на глаз
сегодня в 06:30
Белый дом обнародовал поминутное расписание встречи Путина и Байдена
сегодня в 00:31
Комментариев: 0