Песков: Путин всегда чёток в изложении "красных линий" для России

"Путин всегда чёток в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелёгком разговоре, который предстоит сегодня", — заявил официальный представитель Кремля.

Песков: Никто не ограничит Путина и Байдена во времени, если они захотят переговорить с глазу на глаз

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве уже сегодня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.