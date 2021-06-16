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Песков: Путин всегда чёток в изложении "красных линий" для России

Пресс-секретарь президента подчеркнул: сегодня в Женеве состоится "нелёгкий разговор" с главой Белого дома Джо Байденом.

16 июня, 07:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин всегда чётко излагает "красные линии" для страны. Об этом в интервью Первому каналу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин всегда чёток в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелёгком разговоре, который предстоит сегодня", — заявил официальный представитель Кремля.

Песков: Никто не ограничит Путина и Байдена во времени, если они захотят переговорить с глазу на глаз

Песков: Никто не ограничит Путина и Байдена во времени, если они захотят переговорить с глазу на глаз

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве уже сегодня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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