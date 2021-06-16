Песков: Никто не ограничит президентов во времени, если они захотят переговорить с глазу на глаз
По словам представителя Кремля, повестка дня настолько обширная, что выделенного на саммит времени может не хватить на обсуждение всех вопросов.
Фото © ТАСС / Максим Блинов, AP / Francisco Seco
Не исключено, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден на предстоящей сегодня встрече в Женеве захотят обсудить ряд вопросов с глазу на глаз. В таком случае их никто не будет ограничивать, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Главы государств — они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", — сказал Песков в интервью Первому каналу.
По словам представителя Кремля, повестка дня настолько большая, что обсудить всё за 4–5 часов будет достаточно тяжело. При этом он отметил, что отсутствие разговора тет-а-тет в официальном расписании вовсе не говорит о том, что лидеры к нему не готовы.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве уже сегодня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
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