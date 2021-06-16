Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной необходимости переговоров по контролю за вооружениями. По его словам, это будет комплексный и очень сложный разговор.

"Да, договор [СНВ-3] был продлён, было принято политическое решение администрации Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры", — сказал официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.

По словам Пескова, сейчас стоит вопрос о том, как и когда начинать эти переговоры, а также в рамках каких механизмов. Это тоже предстоит определить президентам России и США, отметил он. Представитель Кремля сделал акцент на том, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями — это тонкая и комплексная материя. Песков подчеркнул, что данная "субстанция выходит за рамки наших двусторонних отношений" и касается уже всего мира.