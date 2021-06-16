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"Время сокращается как шагреневая кожа": Песков призвал к срочным переговорам по контролю за вооружениями

Вместе с тем он назвал позитивным фактом продление СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

16 июня, 07:01
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной необходимости переговоров по контролю за вооружениями. По его словам, это будет комплексный и очень сложный разговор.

"Да, договор [СНВ-3] был продлён, было принято политическое решение администрации Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры", — сказал официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.

Генсек НАТО призвал к контролю над гиперзвуковым оружием

Генсек НАТО призвал к контролю над гиперзвуковым оружием

По словам Пескова, сейчас стоит вопрос о том, как и когда начинать эти переговоры, а также в рамках каких механизмов. Это тоже предстоит определить президентам России и США, отметил он. Представитель Кремля сделал акцент на том, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями — это тонкая и комплексная материя. Песков подчеркнул, что данная "субстанция выходит за рамки наших двусторонних отношений" и касается уже всего мира.

Напомним, что страны НАТО ранее приветствовали достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3. Также в альянсе решили выступить против наземных ядерных ракет в Европе. Как отмечалось, это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями.

Сделано "не с кондачка": Путин назвал продление СНВ-3 проявлением профессионализма Байдена

Сделано "не с кондачка": Путин назвал продление СНВ-3 проявлением профессионализма Байдена

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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