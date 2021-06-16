В Кремле прокомментировали заявление Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО

В Кремле обратили внимание на недавнее высказывание американского президента Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", — сказал он.

Песков отметил, что это "новый элемент" политики лидера Соединённых Штатов, поскольку ранее подобных высказываний от него не звучало.