НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле прокомментировали заявление Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО

Там назвали это "новым элементом", подчеркнув, что ранее подобных высказываний от политика не звучало.

16 июня, 06:49
<p>Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET</p>

Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

В Кремле обратили внимание на недавнее высказывание американского президента Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", — сказал он.

Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс

Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс

Песков отметил, что это "новый элемент" политики лидера Соединённых Штатов, поскольку ранее подобных высказываний от него не звучало.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако, прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс

сегодня в 05:27

"Людей превратили в рабов": Тимошенко заявила, что началась "расправа" над Украиной

сегодня в 04:09

Путин отказался от протокольной встречи в женевском аэропорту

сегодня в 08:06

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

сегодня в 08:02

"Далеко не уханьский штамм": Гинцбург рассказал о "московском" коронавирусе-мутанте

сегодня в 08:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1