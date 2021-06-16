В Кремле прокомментировали заявление Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО
Там назвали это "новым элементом", подчеркнув, что ранее подобных высказываний от политика не звучало.
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В Кремле обратили внимание на недавнее высказывание американского президента Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", — сказал он.
Песков отметил, что это "новый элемент" политики лидера Соединённых Штатов, поскольку ранее подобных высказываний от него не звучало.
Напомним, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако, прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции.
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