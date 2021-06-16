Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс

Для того чтобы стать членом НАТО, Украине необходимо провести больше реформ в рамках борьбы с коррупцией. Об этом в разговоре с военными обозревателями заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ..., которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", — приводит слова генсека издание Defense News.

По словам Столтенберга, чтобы предоставить Киеву конкретный план действий по членству в НАТО, своё согласие должны дать все остальные 30 стран, которые уже являются членами альянса. Однако этот вопрос не был приоритетным на прошедшем саммите организации, добавил генсек.