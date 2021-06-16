Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс
Он напомнил, что для предоставления стране конкретного плана действий нужно согласие всех остальных членов организации.
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Для того чтобы стать членом НАТО, Украине необходимо провести больше реформ в рамках борьбы с коррупцией. Об этом в разговоре с военными обозревателями заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ..., которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", — приводит слова генсека издание Defense News.
По словам Столтенберга, чтобы предоставить Киеву конкретный план действий по членству в НАТО, своё согласие должны дать все остальные 30 стран, которые уже являются членами альянса. Однако этот вопрос не был приоритетным на прошедшем саммите организации, добавил генсек.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако, прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и не должен просить об этом.
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