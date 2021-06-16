Арестован директор взлетевшей на воздух заправки в Новосибирске

"Центральный суд города Новосибирска постановил заключить Гармидера под стражу сроком на два месяца, до 14 августа 2021 года", — сказал он в беседе с журналистами.

По словам адвоката, сторона защиты с решением суда не согласна и намерена его обжаловать. Юрист считает, что судья, избирая меру пресечения, руководствовался общественным мнением, которое "пытается найти крайнего" в случившемся. Он также отметил, что следствие не располагает причинами произошедшего, а повод для ареста Гармидера был построен лишь на предположениях следователей.