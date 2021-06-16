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Арестован директор взлетевшей на воздух заправки в Новосибирске

Защита уверена, что оснований для избрания такой меры пресечения у суда не было, и намерена обжаловать решение.

16 июня, 05:50

В Новосибирске арестовали директора взлетевшей на воздух автозаправки. Видео © LIFE

Новосибирский суд отправил под арест директора взорвавшейся АЗС Романа Гармидера. Об этом рассказал его адвокат Павел Лузан.

"Центральный суд города Новосибирска постановил заключить Гармидера под стражу сроком на два месяца, до 14 августа 2021 года", — сказал он в беседе с журналистами.

По словам адвоката, сторона защиты с решением суда не согласна и намерена его обжаловать. Юрист считает, что судья, избирая меру пресечения, руководствовался общественным мнением, которое "пытается найти крайнего" в случившемся. Он также отметил, что следствие не располагает причинами произошедшего, а повод для ареста Гармидера был построен лишь на предположениях следователей.

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В Новосибирске задержали инженера взлетевшей на воздух автозаправки

Напомним, ЧП произошло в Новосибирске 14 июня, на тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В результате ЧП пострадало 33 человека, в том числе двое детей. СК показал последствия пожара и взрывов на новосибирской автозаправке. На кадрах видно, что помещения, находившиеся на территории АГЗС, полностью обрушены.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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