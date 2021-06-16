В Татарстане разнорабочий жестоко убил супругов и устроил гонки с полицией на их внедорожнике
Подозреваемый работал у погибших последние 15 лет, поэтому свободно проникал на участок.
Фото © ТАСС / Александр Колбасов
В Набережных Челнах разнорабочий убил пенсионеров, в доме которых проработал 15 лет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла накануне днём на одном из участков по улице Тургай. Мужчина 1972 года рождения сперва напал на хозяйку дома, ударив её несколько раз ножом в грудь, а затем аналогичные травмы нанёс её супругу. Пенсионеры скончались на месте. После жестокой расправы убийца попытался скрыться на автомобиле своих жертв, но был задержан полицией. При нём нашли нож со следами крови.
Как сообщил собеседник Лайфа, мужчина работал в доме погибших разнорабочим, поэтому последние 15 лет свободно проникал на участок. По предварительным данным, поводом для убийства послужил словесный конфликт. Возбуждено уголовное дело.
Похожее убийство произошло в феврале этого года в Новосибирской области. Тогда в частном доме были обнаружены тела убитых бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына. По подозрению в причастности к убийству задержали четырёх человек, один из которых работал на участке погибших.
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