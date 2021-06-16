В Татарстане разнорабочий жестоко убил супругов и устроил гонки с полицией на их внедорожнике

В Набережных Челнах разнорабочий убил пенсионеров, в доме которых проработал 15 лет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне днём на одном из участков по улице Тургай. Мужчина 1972 года рождения сперва напал на хозяйку дома, ударив её несколько раз ножом в грудь, а затем аналогичные травмы нанёс её супругу. Пенсионеры скончались на месте. После жестокой расправы убийца попытался скрыться на автомобиле своих жертв, но был задержан полицией. При нём нашли нож со следами крови.