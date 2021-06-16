AFP: Страны Евросоюза с 27 июня откроют границы для туристов из США

Европейский союз принял решение открыть границы для туристов из США с 27 июня текущего года. Об этом сообщает французское агентство France Presse со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, американцы смогут путешествовать по всем странам союза независимо от того, привиты они от коронавирусной инфекции или нет.

На днях сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей сертификатов о вакцинации от ковида. Обладатели так называемых зелёных паспортов не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом выздоровевшие должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не более 180 дней. Официально сертификаты о вакцинации заработают на территории Евросоюза с 1 июля.