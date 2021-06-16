НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

AFP: Страны Евросоюза с 27 июня откроют границы для туристов из США

Ранее сообщалось, что привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС. Так, обладатели так называемых зелёных паспортов с 1 июля не обязаны проходить тестирование или карантин.

16 июня, 08:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Европейский союз принял решение открыть границы для туристов из США с 27 июня текущего года. Об этом сообщает французское агентство France Presse со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, американцы смогут путешествовать по всем странам союза независимо от того, привиты они от коронавирусной инфекции или нет.

Хоть тушкой, хоть чучелом: Россияне нашли способ посещать закрытые страны, но это может обернуться потерями

Хоть тушкой, хоть чучелом: Россияне нашли способ посещать закрытые страны, но это может обернуться потерями

На днях сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей сертификатов о вакцинации от ковида. Обладатели так называемых зелёных паспортов не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом выздоровевшие должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не более 180 дней. Официально сертификаты о вакцинации заработают на территории Евросоюза с 1 июля.

Испания открыла границы для привитых от коронавируса туристов

Испания открыла границы для привитых от коронавируса туристов

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Евросоюз анонсировал новые санкции против Белоруссии

вчера в 19:38

В МИД России заявили об отсутствии у Москвы иллюзий по саммиту Путина и Байдена

сегодня в 09:14

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

сегодня в 08:02

Собянин рассказал, как будет проходить обязательная вакцинация для работников сферы услуг

сегодня в 09:35

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

сегодня в 09:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1