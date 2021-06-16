Кремль наблюдает со стороны США и позитивные сигналы, и "нотки сдерживания"

В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле наблюдают смягчение риторики со стороны Белого дома. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это является позитивным сигналом для двусторонних отношений.

" [Это] является бесспорным позитивом, и этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом", — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, переговоры Джо Байдена с коллегами из Евросоюза, которые состоялись два дня назад в Брюсселе, никак не влияют на позицию США на предстоящем российско-американском саммите. Однако Песков уточнил, что на сегодняшний день по-прежнему остались "нотки в пользу того, что с Москвой нужно говорить через сдерживание и через давление".