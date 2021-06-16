Кремль наблюдает со стороны США и позитивные сигналы, и "нотки сдерживания"
Там уверены, что недавнее участие Байдена в саммите НАТО не отразится на его позициях на встрече с Путиным.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле наблюдают смягчение риторики со стороны Белого дома. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это является позитивным сигналом для двусторонних отношений.
"[Это] является бесспорным позитивом, и этот позитив, конечно же, будет учитываться президентом", — сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, переговоры Джо Байдена с коллегами из Евросоюза, которые состоялись два дня назад в Брюсселе, никак не влияют на позицию США на предстоящем российско-американском саммите. Однако Песков уточнил, что на сегодняшний день по-прежнему остались "нотки в пользу того, что с Москвой нужно говорить через сдерживание и через давление".
Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск.
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