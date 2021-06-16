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В Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг

Отмечается, что обеспечить вакциной работников необходимо в срок до середины июля. Второй компонент должен быть введён до 15 августа.

16 июня, 09:08
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Главный санитарный врач Москвы постановил провести обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников столичных предприятий. Об этом сообщает оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе.

Как отмечается в постановлении, пока обязательной вакцинации подлежат лишь сотрудники сферы услуг. Так, например, привиты должны быть продавцы, сотрудники салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, банков, театров, больниц, общественного транспорта и такси, органов соцобслуживания, а также многих других сфер, в которых из-за постоянного потока людей велик риск заражения коронавирусом.

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Отмечается, что обеспечить своих работников первым компонентом вакцины столичные работодатели должны в срок до 15 июля. Вторая инъекция должна быть введена им не позднее чем через месяц. Для мониторинга показателей будет создана специальная информативная система.

Напомним, сейчас в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем власти открывают дополнительные больницы для госпитализации пациентов и новые центры компьютерной томографии для диагностики коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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