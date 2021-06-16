В Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг

Главный санитарный врач Москвы постановил провести обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников столичных предприятий. Об этом сообщает оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе.

Как отмечается в постановлении, пока обязательной вакцинации подлежат лишь сотрудники сферы услуг. Так, например, привиты должны быть продавцы, сотрудники салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, банков, театров, больниц, общественного транспорта и такси, органов соцобслуживания, а также многих других сфер, в которых из-за постоянного потока людей велик риск заражения коронавирусом.