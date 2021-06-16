Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение ввести обязательную вакцинацию от ковида на ряде предприятий города. По его словам, прививка — личное дело каждого, пока человек сидит дома, но, когда он выходит на работу и контактирует с другими людьми, он становится звеном цепочки по распространению опасной болезни.

"В конечном счёте это дело каждого — прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так всё обойдётся. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить. Это личное дело... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса, звеном цепочки по распространению опасного вируса", — отметил Собянин.

Мэр добавил, что в большей степени это касается работников сферы услуг, контактирующих с другими людьми наиболее часто, именно поэтому и в связи с крайне тяжёлой эпидемиологической ситуацией в Москве сегодня было принято решение об обязательной вакцинации таких сотрудников. Собянин призвал горожан "понять правильно и поддержать это крайне тяжёлое, непростое, но необходимое и ответственное решение".