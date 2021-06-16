В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Власти Московской области вслед за столицей ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Документ размещён на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере: торговли, салонов красоты, <...> фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, <...> транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", — говорится в сообщении.

Собянин рассказал, как будет проходить обязательная вакцинация для работников сферы услуг

Ранее аналогичные мэры были введены в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.