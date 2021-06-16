В Подмосковье до 20 июля продлили ряд антиковидных ограничений

Ограничения подразумевают, что жители обязаны носить маски в зданиях и транспортных средствах, а при отсутствии средства защиты дыхательных путей им могут отказать в оказании услуг. Проверять соблюдение требований будут сотрудники полиции и Росгвардии в магазинах, аптеках, больницах, такси и других транспортных средствах, а также на предприятиях и в местах общего пользования многоквартирных домов.