В Подмосковье до 20 июля продлили ряд антиковидных ограничений
Так, жители региона обязаны носить маски в зданиях и транспортных средствах, а при отсутствии средства защиты дыхательных путей им могут отказать в оказании услуг.
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Власти Московской области до 20 июля продлили ряд антиковидных ограничений. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, опубликовано на портале регионального правительства.
Ограничения подразумевают, что жители обязаны носить маски в зданиях и транспортных средствах, а при отсутствии средства защиты дыхательных путей им могут отказать в оказании услуг. Проверять соблюдение требований будут сотрудники полиции и Росгвардии в магазинах, аптеках, больницах, такси и других транспортных средствах, а также на предприятиях и в местах общего пользования многоквартирных домов.
Отмечается, что нарушителей режима могут привлечь к административной ответственности. Так, обычные граждане заплатят штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее главный санитарный врач Москвы выпустил постановление, в соответствии с которым не менее 60% работников сферы услуг должны быть полностью привиты от коронавируса в срок не позднее 15 августа. По словам Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего.
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