В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России
Сегодня такие меры в отношении отдельных категорий граждан приняли власти Москвы и Подмосковья.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пока в Кремле не планируют вводить обязательную вакцинацию россиян во всех регионах страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт", — сказал он в беседе с журналистами.
Поводом для такого вопроса Дмитрию Пескову стал приказ мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам градоначальника, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего.
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