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В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

Сегодня такие меры в отношении отдельных категорий граждан приняли власти Москвы и Подмосковья.

16 июня, 10:13
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Пока в Кремле не планируют вводить обязательную вакцинацию россиян во всех регионах страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт", — сказал он в беседе с журналистами.

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Поводом для такого вопроса Дмитрию Пескову стал приказ мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам градоначальника, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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