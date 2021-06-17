Проценко оценил опасения россиян о бесплодии после вакцинации от ковида

Заявления о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему являются спекуляциями. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс", — сказал врач в прямом эфире с писателем Александром Цыпкиным в "Инстаграме".

Проценко пояснил, что препараты от ковида разработаны на основе технологий, уже применявшихся ранее. В подтверждение своих слов медик привёл ситуацию с вакциной от полиомиелита, которая не лишила человечества возможности иметь детей.