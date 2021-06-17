Проценко оценил опасения россиян о бесплодии после вакцинации от ковида
Медик отметил, что антикоронавирусные препараты разработаны на основе уже ранее применявшихся технологий.
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Заявления о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему являются спекуляциями. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс", — сказал врач в прямом эфире с писателем Александром Цыпкиным в "Инстаграме".
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Проценко пояснил, что препараты от ковида разработаны на основе технологий, уже применявшихся ранее. В подтверждение своих слов медик привёл ситуацию с вакциной от полиомиелита, которая не лишила человечества возможности иметь детей.
"Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", — подчеркнул доктор.
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