Проценко назвал число привитых от ковида, у которых не появляются антитела
Главный врач больницы в Коммунарке отметил, что данные цифры показывают исследования.
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Примерно у 8–10% вакцинированных от коронавируса не появляются антитела. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Возможна такая ситуация, 8–10% — это те цифры, которые дают нам исследования", — сказал врач в прямом эфире с писателем Александром Цыпкиным в "Инстаграме".
Вместе с тем у 90% привитых антитела образуются, и это "хорошая цифра", подчеркнул медик.
Ранее главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Лайфом оценил, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области.
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