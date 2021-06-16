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Проценко назвал число привитых от ковида, у которых не появляются антитела

Главный врач больницы в Коммунарке отметил, что данные цифры показывают исследования.

16 июня, 20:32
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Примерно у 8–10% вакцинированных от коронавируса не появляются антитела. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Возможна такая ситуация, 8–10% — это те цифры, которые дают нам исследования", — сказал врач в прямом эфире с писателем Александром Цыпкиным в "Инстаграме".

Вместе с тем у 90% привитых антитела образуются, и это "хорошая цифра", подчеркнул медик.

Проценко рассказал, когда перенёсшим коронавирус стоит задуматься о вакцинации

Проценко рассказал, когда перенёсшим коронавирус стоит задуматься о вакцинации

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Лайфом оценил, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области.

Врач объяснил, чем различаются антитела после CoViD-19 и прививки

Врач объяснил, чем различаются антитела после CoViD-19 и прививки

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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