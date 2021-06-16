Проценко назвал число привитых от ковида, у которых не появляются антитела

Примерно у 8–10% вакцинированных от коронавируса не появляются антитела. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Возможна такая ситуация, 8–10% — это те цифры, которые дают нам исследования", — сказал врач в прямом эфире с писателем Александром Цыпкиным в "Инстаграме".