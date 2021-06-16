НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Инфекционист рассказал, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области

По его словам, у ранее переболевших первая прививка формирует антитела гораздо активнее, чем у неболевших.

16 июня, 11:08
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Для того чтобы обязательная вакцинация работников сферы услуг в Москве дала ожидаемый результат, должно пройти по меньшей мере полтора месяца. Такой прогноз в беседе с Лайфом сделал инфекционист Евгений Тимаков.

"Механизм, к сожалению, не действует прямо на сегодняшний день. Он растянут по времени, потому что, во-первых, не все сразу привьются. Во-вторых, иммунитет против коронавируса не формируется сразу после введения вакцины. И для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно ждать около полутора месяцев", — рассказал специалист.

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

По его словам, есть исследования, согласно которым у людей, переболевших коронавирусом, первая прививка формирует такое же количество антител, как у непереболевших — вторая.

"Срабатывает "бустер" иммунитета. Поэтому эффект от этой обязательной вакцинации мы увидим через месяц-полтора", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Онищенко счёл уместной обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

сегодня в 11:32

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

сегодня в 10:13

Европейский регулятор дал позитивный отзыв на российскую вакцину "Спутник V"

сегодня в 10:39

"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество

сегодня в 12:32

ЦБ не исключил сокращения объёмов выдачи льготной ипотеки

сегодня в 12:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1