Инфекционист рассказал, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области
По его словам, у ранее переболевших первая прививка формирует антитела гораздо активнее, чем у неболевших.
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Для того чтобы обязательная вакцинация работников сферы услуг в Москве дала ожидаемый результат, должно пройти по меньшей мере полтора месяца. Такой прогноз в беседе с Лайфом сделал инфекционист Евгений Тимаков.
"Механизм, к сожалению, не действует прямо на сегодняшний день. Он растянут по времени, потому что, во-первых, не все сразу привьются. Во-вторых, иммунитет против коронавируса не формируется сразу после введения вакцины. И для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно ждать около полутора месяцев", — рассказал специалист.
По его словам, есть исследования, согласно которым у людей, переболевших коронавирусом, первая прививка формирует такое же количество антител, как у непереболевших — вторая.
"Срабатывает "бустер" иммунитета. Поэтому эффект от этой обязательной вакцинации мы увидим через месяц-полтора", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья.
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