Инфекционист рассказал, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области

Для того чтобы обязательная вакцинация работников сферы услуг в Москве дала ожидаемый результат, должно пройти по меньшей мере полтора месяца. Такой прогноз в беседе с Лайфом сделал инфекционист Евгений Тимаков.

"Механизм, к сожалению, не действует прямо на сегодняшний день. Он растянут по времени, потому что, во-первых, не все сразу привьются. Во-вторых, иммунитет против коронавируса не формируется сразу после введения вакцины. И для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно ждать около полутора месяцев", — рассказал специалист.

По его словам, есть исследования, согласно которым у людей, переболевших коронавирусом, первая прививка формирует такое же количество антител, как у непереболевших — вторая.