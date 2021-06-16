В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

Власти Кузбасса обязали все организации, индивидуальных предпринимателей, работников органов государственной власти и местного самоуправления привить сотрудников одной из доступных вакцин от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства Кемеровской области.

"В период до 17.07 нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17.08 — второй компонент вакцины", — отмечается в сообщении.