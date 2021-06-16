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В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

Не делать прививку могут те граждане, у которых имеются медицинские противопоказания.

16 июня, 17:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Власти Кузбасса обязали все организации, индивидуальных предпринимателей, работников органов государственной власти и местного самоуправления привить сотрудников одной из доступных вакцин от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства Кемеровской области.

"В период до 17.07 нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17.08 — второй компонент вакцины", — отмечается в сообщении.

Чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, должны быть привиты не менее 60% от общей численности работников. Однако те, у кого имеются противопоказания, могут не вакцинироваться.

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

Ранее в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Ранее аналогичные меры были введены в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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