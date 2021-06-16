Врач объяснил обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье желанием защитить население

Работники сферы услуг, для которых в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию, в первую очередь рискуют подхватить коронавирусную инфекцию. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, подобное решение властей вполне справедливо.

"Медики в первую очередь встречаются с коронавирусной инфекцией: со старыми штаммами, с новыми, и ещё будут новые штаммы. То же самое касается и торговли, и общепита, и, я бы сказал, ещё общественный транспорт к этому надо присовокупить", — отметил в беседе с RT медик.