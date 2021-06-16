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Врач объяснил обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье желанием защитить население

Эта мера направлена исключительно на гарантию здоровья работников сферы услуг, подчеркнул специалист. По его словам, в противном случае граждане попросту рискуют заболеть ковидом, от которого неизвестно какие будут ещё последствия.

16 июня, 15:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Работники сферы услуг, для которых в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию, в первую очередь рискуют подхватить коронавирусную инфекцию. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, подобное решение властей вполне справедливо.

"Медики в первую очередь встречаются с коронавирусной инфекцией: со старыми штаммами, с новыми, и ещё будут новые штаммы. То же самое касается и торговли, и общепита, и, я бы сказал, ещё общественный транспорт к этому надо присовокупить", — отметил в беседе с RT медик.

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Обязательная вакцинация направлена исключительно на защиту здоровья работников сферы услуг, подчеркнул Болибок. По его словам, в противном случае граждане попросту рискуют заболеть ковидом, от которого неизвестно какие будут ещё последствия.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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