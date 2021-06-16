Более 2 млн москвичей должны привиться от ковида по новому постановлению санврача
Привиться горожане смогут любой зарегистрированной вакциной — "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник лайт". Для вакцинации развёрнуты пункты в поликлиниках, торговых центрах, в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Более 2 млн человек в Москве должны пройти вакцинацию от коронавируса в соответствии с новым постановлением главного санитарного врача столицы. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
"Работников категорий, определённых постановлением, в Москве 3,5–4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы", — сказала Ракова.
Привиться москвичи смогут любой зарегистрированной вакциной — "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник лайт". Для вакцинации развёрнуты пункты в поликлиниках, торговых центрах, в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах, и власти готовы "оперативно увеличивать эти мощности" по мере роста спроса, добавила Ракова.
Она отметила, что вакцинация работников сферы услуг не ограничивает права граждан.
"Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан (его клиентов) и тем более подвергать риску их здоровье и жизни", — добавила Ракова.
Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья.
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