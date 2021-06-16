Более 2 млн москвичей должны привиться от ковида по новому постановлению санврача

Более 2 млн человек в Москве должны пройти вакцинацию от коронавируса в соответствии с новым постановлением главного санитарного врача столицы. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"Работников категорий, определённых постановлением, в Москве 3,5–4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы", — сказала Ракова.

Привиться москвичи смогут любой зарегистрированной вакциной — "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник лайт". Для вакцинации развёрнуты пункты в поликлиниках, торговых центрах, в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах, и власти готовы "оперативно увеличивать эти мощности" по мере роста спроса, добавила Ракова.

Она отметила, что вакцинация работников сферы услуг не ограничивает права граждан.