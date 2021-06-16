НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Более 2 млн москвичей должны привиться от ковида по новому постановлению санврача

Привиться горожане смогут любой зарегистрированной вакциной — "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник лайт". Для вакцинации развёрнуты пункты в поликлиниках, торговых центрах, в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах.

16 июня, 14:54
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Более 2 млн человек в Москве должны пройти вакцинацию от коронавируса в соответствии с новым постановлением главного санитарного врача столицы. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"Работников категорий, определённых постановлением, в Москве 3,5–4 млн. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы", — сказала Ракова.

Инфекционист рассказал, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области

Инфекционист рассказал, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области

Привиться москвичи смогут любой зарегистрированной вакциной — "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона", "Спутник лайт". Для вакцинации развёрнуты пункты в поликлиниках, торговых центрах, в парках, ряде МФЦ и других популярных общественных пространствах, и власти готовы "оперативно увеличивать эти мощности" по мере роста спроса, добавила Ракова.

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

Она отметила, что вакцинация работников сферы услуг не ограничивает права граждан.

"Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан (его клиентов) и тем более подвергать риску их здоровье и жизни", — добавила Ракова.

Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей

Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей

Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мест в больницах не будет": В мэрии Москвы предупредили о риске дефицита коек для больных ковидом

сегодня в 14:54

Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей

сегодня в 14:16

В Белоруссии стартовали испытания собственной антиковидной вакцины

сегодня в 15:38

Экс-адвокат Ефремова рассказал, куда исчезла машина актёра со штраф-стоянки

сегодня в 15:41

СМИ: Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже

сегодня в 15:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1