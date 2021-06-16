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"Мест в больницах не будет": В мэрии Москвы предупредили о риске дефицита коек для больных ковидом

В последние дни в столице стремительно растёт как количество новых случаев коронавируса, так и число госпитализаций.

16 июня, 14:54
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает ухудшаться. По словам вице-мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, с нынешними темпами госпитализации койки для больных с CoViD-19 могут закончиться через две-три недели.

"Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при развёртывании всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через две-три недели мест в больницах просто не будет", — приводит её слова оперштаб.

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически

Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья. Лайф рассказывал, какие штрафы ждут работодателей в случае уклонения от новых требований.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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