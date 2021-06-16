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Онищенко счёл уместной обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

По его мнению, работники сферы услуг поддерживают эпидемический процесс на высоких уровнях заболеваемости.

16 июня, 11:32
<p>Фото © ТАСС / Почуев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко положительно высказался о введении в Москве и Московской области обязательной вакцинации от ковида отдельных категорий граждан.

"В данном случае для Москвы — это большой контингент, у нас, наверное, два с половиной миллиона (человек. — Прим. Лайфа) точно работают на этой ниве... Самое главное — это та самая группа риска, которая у нас поддерживает эпидемический процесс на высоких уровнях заболеваемости, потому что они чаще заражаются и они чаще заражают", — цитирует его РТ.

В Кремле ответили, будет ли вакцинация обязательной по всей России

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Он также отметил, что если у работника есть какие-то противопоказания (а они также обговорены и указаны — какие именно), то тогда по этим людям принимается отдельное решение.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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