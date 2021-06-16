Онищенко счёл уместной обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

"В данном случае для Москвы — это большой контингент, у нас, наверное, два с половиной миллиона (человек. — Прим. Лайфа) точно работают на этой ниве... Самое главное — это та самая группа риска, которая у нас поддерживает эпидемический процесс на высоких уровнях заболеваемости, потому что они чаще заражаются и они чаще заражают", — цитирует его РТ.