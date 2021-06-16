Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей

Уклонение от обязательной вакцинации сотрудников может обернуться для индивидуальных предпринимателей штрафом до 50 тысяч, а для организаций — до миллиона рублей. Об этом заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Так, для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. Если будет причинён вред здоровью или нарушение случится повторно, штрафы вырастут до 300–500 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до одного миллиона — для юридических. Кроме того, работа организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.