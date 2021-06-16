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Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей

Организациям-нарушителям также может грозить приостановка деятельности на 90 суток.

16 июня, 14:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уклонение от обязательной вакцинации сотрудников может обернуться для индивидуальных предпринимателей штрафом до 50 тысяч, а для организаций — до миллиона рублей. Об этом заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда", — приводит его слова ТАСС.

Так, для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. Если будет причинён вред здоровью или нарушение случится повторно, штрафы вырастут до 300–500 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до одного миллиона — для юридических. Кроме того, работа организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.

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Напомним, сегодня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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