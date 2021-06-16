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В Белоруссии стартовали испытания собственной антиковидной вакцины

В её создании принимали участие пять лабораторий республики, в общей сложности — 50 человек. Разработку опытного образца должны закончить к осени, а в 2022 году планируется запустить препарат в массовое производство.

16 июня, 15:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Белоруссии стартовали предварительные испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной учёными республики. Об этом сообщает БелТА.

"В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии начинают предварительные испытания белорусской вакцины против SARS-CoV-2. Разработку опытного образца должны закончить к осени", — указано в сообщении.

В Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник лайт"

В Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник лайт"

В создании первой антиковидной вакцины в республике принимали участие пять лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в общей сложности — 50 человек. По словам заведующего лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолия Касько, в этом деле белорусские учёные не обошлись без опыта зарубежных коллег, в частности, специалисты консультировались с российскими исследователями. Он отметил, что запуск препарата в производство планируется в 2022 году.

Напомним, в конце марта президент республики Александр Лукашенко поручил белорусским учёным создать "самую лучшую" вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Тогда глава государства отметил, что в стране уже "кое-что знают" о подобных препаратах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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