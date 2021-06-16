В Белоруссии стартовали испытания собственной антиковидной вакцины

В создании первой антиковидной вакцины в республике принимали участие пять лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в общей сложности — 50 человек. По словам заведующего лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолия Касько, в этом деле белорусские учёные не обошлись без опыта зарубежных коллег, в частности, специалисты консультировались с российскими исследователями. Он отметил, что запуск препарата в производство планируется в 2022 году.

