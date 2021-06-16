В Белоруссии стартовали испытания собственной антиковидной вакцины
В её создании принимали участие пять лабораторий республики, в общей сложности — 50 человек. Разработку опытного образца должны закончить к осени, а в 2022 году планируется запустить препарат в массовое производство.
Фото © Pixabay
В Белоруссии стартовали предварительные испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной учёными республики. Об этом сообщает БелТА.
"В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии начинают предварительные испытания белорусской вакцины против SARS-CoV-2. Разработку опытного образца должны закончить к осени", — указано в сообщении.
В создании первой антиковидной вакцины в республике принимали участие пять лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в общей сложности — 50 человек. По словам заведующего лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолия Касько, в этом деле белорусские учёные не обошлись без опыта зарубежных коллег, в частности, специалисты консультировались с российскими исследователями. Он отметил, что запуск препарата в производство планируется в 2022 году.
Напомним, в конце марта президент республики Александр Лукашенко поручил белорусским учёным создать "самую лучшую" вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Тогда глава государства отметил, что в стране уже "кое-что знают" о подобных препаратах.
Коронавирус: Главное
Более 2 млн москвичей должны привиться от ковида по новому постановлению санврача
сегодня в 14:54
"Мест в больницах не будет": В мэрии Москвы предупредили о риске дефицита коек для больных ковидом
сегодня в 14:54
Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей
сегодня в 14:16
Комментариев: 0