ПЦР-тесты и втрое меньше делегатов: Съезд партии "Единая Россия" пройдёт с соблюдением максимальных мер безопасности
В частности, участники мероприятия и представители прессы должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку с отрицательным результатом.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Москве "Единая Россия" втрое сократила число делегатов и гостей своего предвыборного съезда, который состоится в столице 19 июня. Как сообщает пресс-служба партии, мероприятие пройдёт с соблюдением максимальных мер безопасности.
"В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введёнными в Москве ограничениями "Единая Россия" обеспечит максимальные меры безопасности для участников XX съезда, который пройдёт 19 июня, как и планировалось ранее", — уточнили в ЕР.
Все гости съезда и освещающие мероприятие журналисты накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку с его отрицательным результатом. Также в пунктах вакцинации прямо на площадке можно будет привиться от ковида. Помимо этого, в ходе мероприятия всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса, также строго будут контролироваться требования, касающиеся социального дистанцирования гостей и их размещения в зале.
Добавим, что съезд "Единой России" пройдёт в Москве 19 июня, его участники утвердят список кандидатов, которые представят партию на думских выборах в сентябре.
Ранее Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.
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