В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Москве "Единая Россия" втрое сократила число делегатов и гостей своего предвыборного съезда, который состоится в столице 19 июня. Как сообщает пресс-служба партии, мероприятие пройдёт с соблюдением максимальных мер безопасности.

"В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введёнными в Москве ограничениями "Единая Россия" обеспечит максимальные меры безопасности для участников XX съезда, который пройдёт 19 июня, как и планировалось ранее", — уточнили в ЕР.

Все гости съезда и освещающие мероприятие журналисты накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку с его отрицательным результатом. Также в пунктах вакцинации прямо на площадке можно будет привиться от ковида. Помимо этого, в ходе мероприятия всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса, также строго будут контролироваться требования, касающиеся социального дистанцирования гостей и их размещения в зале.

Добавим, что съезд "Единой России" пройдёт в Москве 19 июня, его участники утвердят список кандидатов, которые представят партию на думских выборах в сентябре.