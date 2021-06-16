Путин заявил, что тема коронавируса обсуждалась на саммите с Байденом вскользь
Президент РФ напомнил о поставках в США систем ИВЛ в начале пандемии, которые состоялись абсолютно бескорыстно.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Тема коронавируса лишь вскользь упоминалась на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал сам глава российского государства на итоговой пресс-конференции.
"Мы упомянули эту тему, но только вскользь. Значит, как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны отправить туда нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка — большая мощная страна, и дело не в том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы это знаете, сделали абсолютно бескорыстно", — напомнил Путин.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.
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