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Путин заявил, что тема коронавируса обсуждалась на саммите с Байденом вскользь

Президент РФ напомнил о поставках в США систем ИВЛ в начале пандемии, которые состоялись абсолютно бескорыстно.

16 июня, 17:19
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Тема коронавируса лишь вскользь упоминалась на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал сам глава российского государства на итоговой пресс-конференции.

"Мы упомянули эту тему, но только вскользь. Значит, как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны отправить туда нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка — большая мощная страна, и дело не в том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы это знаете, сделали абсолютно бескорыстно", — напомнил Путин.

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Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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