Путин заявил, что тема коронавируса обсуждалась на саммите с Байденом вскользь

"Мы упомянули эту тему, но только вскользь. Значит, как вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны отправить туда нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка — большая мощная страна, и дело не в том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы это знаете, сделали абсолютно бескорыстно", — напомнил Путин.