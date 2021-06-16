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Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи в Женеве

Он выразил уверенность, что переговоры будут продуктивными. В ответ на это американский лидер заявил, что, по его мнению, "всегда лучше встречаться лицом к лицу".

16 июня, 11:53

Фото © LIFE

Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи в Женеве.

Видео © LIFE

В начале встречи с американским лидером Джо Байденом президент России Владимир Путин поблагодарил его за инициативу проведения переговоров.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи", — обратился глава российского государства к Байдену, отметив, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов.

Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры

Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры

Путин также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет продуктивной. В ответ на это американский лидер заявил, что, по его мнению, "всегда лучше встречаться лицом к лицу".

Прямо сейчас на вилле "Ла Гранж" проходит саммит российского и американского президентов, продлятся переговоры около пяти часов. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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