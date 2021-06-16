Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры
Предполагается, что встреча продлится около пяти часов. Сейчас президенты проведут переговоры в узком составе, расширенная встреча начнётся в 15:55.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретились на вилле "Ла Гранж" в Женеве, пожали друг другу руки и отправились на переговоры в узком составе.
"Весь мир выиграет от того, если Россия и США смогут вступить в конструктивный диалог по основным глобальным проблемам, таким как борьба с пандемией коронавируса и её последствиями, изменение мирового климата, цифровизация и, главное, политика", — заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, приветствуя лидеров.
Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега.
Напомним, начало встречи было намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.
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