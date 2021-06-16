Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры

"Весь мир выиграет от того, если Россия и США смогут вступить в конструктивный диалог по основным глобальным проблемам, таким как борьба с пандемией коронавируса и её последствиями, изменение мирового климата, цифровизация и, главное, политика", — заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, приветствуя лидеров.

Напомним, начало встречи было намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.