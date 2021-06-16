В Кремле назвали достижением саммит в Женеве, но отказались считать его историческим

Россия не видит исторического прорыва на саммите РФ – США в Женеве, однако достижением является сам факт начала открытого обсуждения проблем президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1".

"Нет, он (саммит. — Прим. Лайфа) не может стать историческим, и не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов. Но сам факт, что два президента всё-таки решили встретиться и начать открыто говорить о проблемах, это само по себе достижение. Ещё не начавшись, саммит имеет этот положительный результат", — сказал он.