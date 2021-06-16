В Кремле назвали достижением саммит в Женеве, но отказались считать его историческим
Переговоры пройдут на вилле "Ла Гранж", они продлятся около пяти часов.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Россия не видит исторического прорыва на саммите РФ – США в Женеве, однако достижением является сам факт начала открытого обсуждения проблем президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1".
"Нет, он (саммит. — Прим. Лайфа) не может стать историческим, и не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов. Но сам факт, что два президента всё-таки решили встретиться и начать открыто говорить о проблемах, это само по себе достижение. Ещё не начавшись, саммит имеет этот положительный результат", — сказал он.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи было намечено на 14:00 по мск, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.
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