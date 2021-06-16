Самолёт Владимира Путина вылетел в Женеву

Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с главой США Джо Байденом. Российский борт номер один поднялся в воздух около часа назад.

Ожидается, что в аэропорту Женевы президентский Ил-96-300 приземлится в 12:30 по местному времени (13:30 мск). Спустя полчаса Владимир Путин прибудет на виллу "Ла Гранж", где пройдёт пятичасовая встреча с Джо Байденом.