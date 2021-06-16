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Самолёт Владимира Путина вылетел в Женеву

На виллу "Ла Гранж", где пройдёт саммит, глава государства должен прибыть к 14 часам (по мск).

16 июня, 09:06
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с главой США Джо Байденом. Российский борт номер один поднялся в воздух около часа назад.

Ожидается, что в аэропорту Женевы президентский Ил-96-300 приземлится в 12:30 по местному времени (13:30 мск). Спустя полчаса Владимир Путин прибудет на виллу "Ла Гранж", где пройдёт пятичасовая встреча с Джо Байденом.

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Как сообщал Лайф, за десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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