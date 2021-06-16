Самолёт Владимира Путина вылетел в Женеву
На виллу "Ла Гранж", где пройдёт саммит, глава государства должен прибыть к 14 часам (по мск).
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу с главой США Джо Байденом. Российский борт номер один поднялся в воздух около часа назад.
Ожидается, что в аэропорту Женевы президентский Ил-96-300 приземлится в 12:30 по местному времени (13:30 мск). Спустя полчаса Владимир Путин прибудет на виллу "Ла Гранж", где пройдёт пятичасовая встреча с Джо Байденом.
Как сообщал Лайф, за десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.
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